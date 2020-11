Markten positief over verkiezing Biden / Bijna één Belgisch bedrijf op de vijf is virtueel failliet / Overheid stelt coronaovertredingen vast in helft gecontroleerde bedrijven / EU voert importheffingen in op Boeing / Belgische en Duitse stroomnet voortaan rechtstreeks verbonden / Uber rijdt vanaf vandaag ook in Vlaanderen / Hyperloop van Virgin vervoert voor 't eerst passagiers / PMV investeert in start-up die energieverbruik in datacenters vermindert