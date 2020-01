Woon-werkverkeer lijkt vastgeroest: cash for car en mobiliteitsbudget winnen nauwelijks zieltjes / Alcoholvrij bier krijgt rol in index / Nieuw recordjaar voor testamenten / Oude asbestfabriek in de Gentse haven wordt gloednieuw bedrijvenpark / Brexit-avontuur kost Britten al 150 miljard euro / Interne mail over Boeing 737MAX: "Dit vliegtuig is ontworpen door clowns, die onder toezicht staan van apen" / Imec-spinoff Micledi krijgt 4,5 miljoen mee om microscherm van de toekomst te ontwikkelen / Beeldschermen op CES-technologiebeurs worden groter, scherper en steeds plooibaarder / Beursgesprek: Dow Jones tikt de 29.900 punten aan, na een slecht gestarte week

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.