Lotus groeit alweer 10%, voortgedreven door het internationale succes van z'n "biscoff" / Koen Geens krijgt een week extra om plooien tussen N-VA en PS glad te strijken / Amophar brengt omstreden cannabis-olie naar de apotheek / Chinees president Xi Jinping probeert het vertrouwen te herstellen en de fabrieken weer op te starten / Werken en slapen in de historische Stella-brouwerij / Korte berichten: Colruyt in de clinch et Coca Cola - Auteursrecht zijn fiscaal succesproduct - Geely overweegt fusie met Volvo - Merkel moet op zoek naar nieuwe opvolger - "Daimler gaat dieper snijden" / Beursgesprek: het groeiverhaal van Lotus Bakeries - een fiscaal kado voor Mithra - Xerox verhoogt zijn bod op HP