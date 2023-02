"Weekend van de waarheid" in het stiktsofdossier, de Vlaamse regering staat onder zware druk van ondernemers en boeren. The Spice Factory investeert 2 miljoen in de snelle groei van z'n kruidenfabriek. e5 opent de eerste winkel in z'n nieuwe concept. Europa sluit de rangen tegen Amerikaans en Chinees protectionisme. Alcohol in opmars in de hoogmis van de TV-reclamespot, de Super Bowl. Is de markt te optimistisch over de rente zoals KBC-topman Thijs beweert? We leggen het voor aan marktenstrateeg Philippe Gijsels, onze vaste beursgast op vrijdag.