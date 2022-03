ECB versnelt afbouw obligatie-aankopen om inflatie terug te dringen / Duiding in de studio door ING-hoofdeconoom Peter Van den Houte / EU-leiders buigen zich in Versailles over de Oekraïne-crisis / Versnippering Europese defensie verspilt miljarden / Europese bedrijfswereld schaart zich achter zware sancties / Forse investering in superbatterij bij grootverbruiker Nyrstar / Volkswagen lanceert ID. Buzz in veelbelovend segment / Beursgesprek: Hal Trust wil Nederlandse baggerbedrijf Boskalis volledig inlijven / Pierre & Vacances, de groep boven Center Parcs en Sunparks, lijkt gered