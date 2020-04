Eindelijk akkoord tussen eurolanden over crisisbudget / Oliereuzen staken de strijd en gaan hun prodcutie sterk inperken / Centrale banken drijven beursherstel op / Beleggersbarometer naar dieptepunt gedoken / Belgische banken rapporteren over eerste betalingsuitstellen / Pleit is beslecht: zomersolden schuiven een maand op / Vlaamse standenbouwers ontwikkelen, bouwen en plaatsen ontsmettingscontainer / Dit weekend in Z Talk: de verhelderende kijk van een gezondheidseconoom op de coronacrisis