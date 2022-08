We starten met beursnieuws: een sterk terugvallend inflatiecijfer in de VS en 'aandeel van de dag' Ahold Delhaize. Dan schakelen we over naar vastgoed: met jonge kopers die de immo-markt animeren en de bouwsector die liefst 50.000 jobs creëerde in 20 jaar tijd. Dat brengt ons naadloos naar de allerjongste bouwers en de 90ste verjaardag van Lego. We hebben ook aandacht voor de "chips act" die Amerikaans president Biden met veel ceremonieel ondertekend heeft. Daarmee trekt hij de protectionistische lijn van zijn voorganger Trump door. In het beursgesprek tenslotte bekijken we de sterke kwartaalcijfers van Ageas en de beloofde dividendgroei. Oerdegelijk, volgens onze analist. Aan de andere kant van het spectrum ziet hij cryptobeurs Coinbase.