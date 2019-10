UCB betaalt riante 2 miljard voor overname om z'n pijplijn aan geneesmiddelen te verstevigen / DjustConnect zet turbo op digitalisering landbouw / Cruciale onderhandelingsronde tussen China & VS gestart / Samsung pompt ruim 10 miljard in z'n tv-schermen / Jong productiehuis De Wereldvrede pakt uit met een buitenlandse topreeks / Korte berichten: ongeziene rush op woningmarkt - 5 Nederlandse kleppers zetten schouders onder A.I. - werkgevers roepen politici tot de orde in brexit-dossier - kasteel van Argenteuil te koop - nieuwe treinverbinding tussen China en Luik - Stéphane Moreau zou zélf aandelen VOO verwerven in omstreden deal / Beursgesprek: de mega-overname van UCB doorgelicht - de opmerkelijke waarschuwing van Philips