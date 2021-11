Wie had dat ooit gedacht van het voormalige Volkswagen Vorst: 8 miljoen auto's op de teller en toekomst verzekerd met elektrische Q8 / Toewijzing 'premium' Q8 aan Brusselse fabriek is geen toeval / Geweigerde gascentrale in Vilvoorde is politiek explosief / Google ontsnapt niet aan Europese boete - belangrijk precedent / Vlaamse Åska lanceert lokaal gebouwde speedpedelec / Beursgesprek: AholdDelhaize schrijft verder aan successtory - Ageas doet beter dan verwacht maar aandeel zakt - Adidas maakt uitschuiver