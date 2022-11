Belgen houden vast aan hun salariswagen en rekeningrijden zien ze niet zitten. Het zijn twee opvallende conclusies uit een enquête van Trends en Z-Nieuws. Beaulieu International Group sluit z'n fabriek in Wielsbeke en zet daarbij 174 banen op de tocht. Het Belgische Midnight Protocol, een spel waarin de spelers als hackers tewerk moeten gaan, krijgt de internationale IndieCade Award. David Verbruggen van sectororganisatie Belgian Games is onze studiogast. In de Verenigde Staten is de inflatie forser afgenomen dan verwacht, tot 7,7 procent: professor en Amerikakenner Bart Kerremans analiseert het inflatiecijfer. Kris Kippers van Degroof Petercam bespreekt de marktreacties. En we bezoeken Christie's in New York, waar de duurste kunstcollectie ooit onder de hamer ging.