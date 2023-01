We openen Z Nieuws met de uitreiking van de Manager van het Jaar-trofee aan Rika Coppens, CEO van House of HR. We trekken ook naar Frankrijk, voor een nieuwe poging om er de pensioenlasten in te dammen, hypergevoelige materie. De fusiehaven Port of Antwerp-Bruges legt traffiekcijfers voor, die sterk beïnvloed zijn door de geopolitieke gebeurtenissen en de verstoring in de aanvoerketen. De jaarlijkse mobiliteitsbarometer van Acerta legt een nieuwe tendens bloot: de auto verliest terrein in ons woon-werkverkeer. We trekken ook naar New York, voor 'bijltjesdag' bij zakenbank Goldman Sachs, uitloper van een rotslecht beursjaar. In het beursgesprek met Tom Simonts bespreken we alweer een nieuwe episode in de Euronav-saga, na de plottwist van gisteren. En wat beweegt er op de markt van zendmasten?