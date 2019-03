Z-Nieuws 11/03/19: Nieuwe nederlaag voor May nakend

Brexit-overleg loopt opnieuw vast / Boeing zwaar onderuit op Wall Street / Belgische havens zien hun gewicht in onze economie fors groeien / Deutsche Bank knoopt overleg aan met rivaal Commerzbank / Almacht Amerikaanse techreuzen wordt verkiezingsthema / Turkije zakt weg in recessie / Beursgesprek : de opdoffer voor Boeing en overname in de chipsector