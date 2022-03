Vrije markt in energie steeds meer ter discussie: energieminister Van der Straeten ziet voorstel terrein winnen - commissievoorzitter Von der Leyen pleit ervoor - economieprofessor Schoors vindt ingreep in prijsvorming gerechtvaardigd / Bpost Bank vervelt helemaal tot BNP Paribas Fortis / Beursgesprek: de beurs is een mijnenveld in oorlogstijden, met waanzinnige schommelingen. Focus op goud en olie, die nog hoger kunnen stijgen