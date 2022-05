De Amerikaanse inflatie koelt minder snel af dan verwacht. Francesca Vanthielen gaat erover in gesprek met Jeroen Kerstens, Wealth Manager bij Econopolis. Bedrijven zetten volop in op de elektrificatie van hun wagenpark. Maar ze zitten met veel vragen over de verzekering van hun elektrische vloot. Zorgbedrijf Helan doet de grootste overname ooit van kinderdagverblijven. Er is een schaalvergroting aan de gang in de sector. Belgische virtual reality-ondernemers bundelen de krachten in een nieuwe federatie: de vzw XR Valley. Tom Simonts bespreekt in de studio de aandelen van Ontex, Ahold Delhaize en Ageas.