Wanhoop bij Swissport-werknemers op "verboden" bijeenkomst / FNG biecht 300 miljoen verlies en 700 miljoen schulden op / Voedingsindustrie ziet omzet 30% terugvallen / Speelgoedfabrikant Clics breekt internationaal door met "Clipeez" / En verder: bestuur Nyrstar buigt voor beurswaakhond - meer onlineshoppers, maar minder omzet - Fintechspeler iBanFirst tankt alweer kapitaal bij - woord tegen woord: Powell vs. Mnuchin / Markten: pessimistische FED-voorzitter duwt beurzen in het rood - Just Eat TakeAway steekt de oceaan over met een miljardenovername - de neveneffecten van het FNG-debâcle bij Retail Estates