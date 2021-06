Europa kijkt onder meer naar België voor de bouw van een nieuwe chipfabriek, zegt Eurocommissaris Thierry Breton. PFOS: de afvalstoffenmaatschappij OVAM moet bij de Vlaamse regering verheldering geven over haar aanpak van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Bart De Smet (Ageas), de voorzitter van het VBO en de Groep van Tien, praat openhartig over de moeizame onderhandelingen over het sociaal akkoord. De herontwikkeling van toren 1 en 2 van het WTC-complex moet opnieuw leven brengen in de Brusselse Noordwijk. De organisatie Thomashuizen opent in ons land z'n eerste huis. De G7- landen willen ten minste 1 miljard vaccins aanbieden aan arme landen. Elon Musk heeft een nieuwe Tesla voorgesteld: de Tesla S Plaid. En Philippe Gijsels van BNP Paribas analyseert de belangrijkste beurstrends van de week.