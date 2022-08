KBC zet zich schrap voor de verdere impact van de aanslepende oorlog in Oekraïne. Volgens topman Thijs moet Europa vooral de gaskraan in het oog houden. Disney is als een komeet voorbij Netflix geschoten op de streamingmarkt. We delen onze verbazing met een media-expert in onze studio. Het VBO en Ageas hebben samen gepeild naar de angstdromen van onze bedrijfsleiders. Een cyberaanval staat op één. Al groeit ook de aandacht voor geopolitieke spanningen. Denken we maar aan dat gastekort... Het Vlaamse mobiliteitsaanbod met een overvloed aan bushaltes is niet meer van deze tijd. Maar de beloofde 'big bang' komt er niet. Wel een stapsgewijze metamorfose. Met onze beursgast vergapen we ons aan de groeicijfers van het Nederlandse Fastned. En we bespreken waarom Ryanair-topman O'Leary geen vliegtickets meer aan spotprijzen wil rondstrooien.