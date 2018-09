Z-Nieuws 11/09/18: 150 miljard aan gerichte investeringen moeten onze toekomst verzekeren

Investeringspact van 150 miljard / Werkgevers en werknemers chemie positief over hun Demografiefonds / 70-jarig familiebedrijf Torfs opent nieuwe kanalen voor groei / Duitse warenhuisreuzen Galeria Kaufhof en Karstadt fuseren / 10 jaar na het Lehman-debacle: terugblik en blik in de toekomst / Beursgesprek: hogere olieprijs in aantocht en miljardenovername in de chipindustrie met belang voor Melexis