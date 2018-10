Z-Nieuws 11/10/18: Amerikaanse verkoopgolf haalt wereldwijd de beurzen onderuit

Correctie op de aandelenmarkten / Beleggers bezorgd over beurscorrectie / Parket legt verdachte geldstromen bloot in voetbalwereld / Innovatieve legboerderij Kipster komt naar ons land / Amerikaans familiebedrijf Tabasco viert 150ste verjaardag / Beursgesprek: nervositeit op de markten, "the Fed is going crazy", de aandelen die het zwaarst lijden en de update van Fagron