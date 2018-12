Z-Nieuws 11/12/18: Harde brexit kan onze groei doen kelderen

VBO waarschuwt voor brexit-catastrofe / Onvermoeibare May terug op Europese bedeltocht / ING ziet groeivertraging in politiek turbulente tijden / Arbeidsmarkt herstelt nu pas van de crisis van 2008 / Economische noodmaatregelen Macron duwen Franse begroting dieper in het rood / De smartphone overvleugelt de laptop / Coca-Cola pompt opnieuw 28 miljoen in zijn Gentse fabriek / Beursgeprek: auto-aandelen herademen, beursverhaal in ski-sfeer en eerste reactie bij resultaten Colruyt