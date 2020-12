Koopkrachtpremie voor tijdelijk werklozen/Vaccin Sanofi en GSK zal niet voor eind volgend jaar op de markt zijn/Start-up Futureproof haalt in 1 dag 90.000? op voor digitalisering onderwijs /Waals biotechbedrijf TheraVet haalt 4 miljoen euro op/Ondanks vele thuiswerk houdt specialist commercieel vastgoed JLL stand/Duitse waakhond APAS met de billen bloot in Wirecard-schandaal/ Warenhuisketen Colruyt gaat mossels kweken in de Noordzee