De Amerikaanse inflatie koelt af naar het laagste peil in ruim een jaar / Het vertrouwen van de Belgische belegger herstelt (ING) / West-Vlaamse vloerproducent Unilin opent een nieuw opleidingscentrum van 2,5 miljoen / België heeft een probleem met de fiscale rechtvaardigheid bij kmo's (Rekenhof) / Limburgs technologiebedrijf Hammer-IMS haalt 2,5 miljoen euro vers kapitaal op / Op het autosalon van New Delhi duiken de eerste lokale, elektrische auto's op / Beurs: de Taiwanese chipmaker TSMC boekt recordcijfers; Volkswagen kent de laagste verkoop in meer dan 10 jaar; Fastned ziet zijn omzet uit laadactiviteiten fors groeien