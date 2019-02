Z-Nieuws 12/02/19: Bpost investeert in drastische vergroening

Bpost wil de helft van z'n diesels vervangen voor elektrische voertuigen / Welzijn van de Belgen herstelt met haperingen / Belastingkwesties blijven uiterst gevoelig in Europa / Telenet lanceert abonnement voor mobiele tv-kijkers / Refundit helpt buitenlandse toeristen bij het tax-free shoppen / Beursgesprek: Wat vertellen de cijfers van Randstad over onze arbeidsmark? Het succes van sportschoenen en de beurs. Ecologie en economie gaan hand in hand.