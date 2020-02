Telenet stapt in het streamingdienst van DPG Media / Grote bedrijven geven zuurstof aan start-ups in de gamingsindustrie / AB InBev investeert 50 miljoen in z'n Hoegaarden-brouwerij / Europees licht op groen voor Vietnam, maar op oranje voor Cambodja / Samsung stelt z'n nieuwste smartphone-innovaties voor / Beursgesprek: de essentie uit de cijferbrij bij Telenet, AholdDelhaize en X-fab