Z-Nieuws 12/03/19: D-day voor May

Britse parlement bepaalt de komende uren het verloop van de Brexit / Belgische bedrijven vragen recordaantal patenten aan / VDAB leidt Brusselse werklozen naar jobs in de rand / Europa sluit luchtruim voor Boeing 737 MAX / Volkswagen waarschuwt voor meer jobverlies door e-auto / Specialist in commercieel vastgoed Ceusters maakt sprong naar Nederland / Z-Beurs: Biocartis sluit deal met Bristol-Myers Squibb en Barrick Gold trekt bod op Newmont in