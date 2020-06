Digitalisering doet grenzen vervagen: Proximus en Belfius ontwikkelen samen een mobiele bank / Atlas Copco investeert 60 miljoen in z'n Vlaamse compressorenfabriek / Belgsiche zuivelindustrie kent topverkoop / Belgen willen nu vooral in Europa rondreizen / Neckermann heropent reiswinkels met post-corona-aanbod / 3 grote luchtvaartmaatschappijen slepen Britse regering voor de rechter / Korte berichten: grootste containerschip ter wereld in Antwerpen - het toekomstproject van Living Tomorrow - de desastreuze duik van de Britse economie / Markten: Powell-speech breekt de feeststemming