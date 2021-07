Taboe in luchtvaart doorbroken: de vervuiler betaalt / Nieuwe Amerikaanse eigenaar wil Kortrijkse Scio Teq fors laten groeien / Nederlandse online drukkerijreus opent vestiging in Vlaanderen / Yellen blokt Europese digitaks af / Biden: "kapitalisme zonder concurrentie is uitbuiting"/ Beurskater voor Virgin Galactic na de euforie over Branson's ruimtestunt / Portret van de Reddit-zilveractivisten / Beursgesprek: Blackrock stapt in Belron, de parel van D'Ieteren - hoger koersdoel voor Deceuninck