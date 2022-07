Kroatië ondertekent documenten toetreding eurozone / Familie Saverys blijft gekant tegen overname Euronav door Noorse Frontline / Belg zag financieel vermogen in eerste kwartaal met 34 miljard euro terugvallen/ Kernkabinet onderhandelt opnieuw over pensioenhervorming/ Van der Straeten legt eenmalige overwinstbelasting voor energiesector op tafel/ Oosterweelwerken kunnen toch nog tot eind oktober doorgaan/ Bijna tien procent méér mensen aan de slag in horeca dan vóór coronacrisis/ James Webb-telescoop onthult diepste beelden van universum ooit met dank aan Oudenaardse technologie / In het beursgesprek met Danny Reweghs: resultaten van Bonduelle, Pepsico en BASF