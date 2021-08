Verzekeraars betalen méér dan wettelijk verplicht voor waterschade in Wallonië / Privé-spaargeld kan heropbouw Wallonië stutten / Bpost verzuipt in de Chinese pakjes / Promojagers vervelt tot platform en trekt taalgrens over / Economisch potentieel religieus erfgoed: Brugse abdij verwelkomt voor het eerst in 400 jaar toeristen / Beursgesprek: marktomstandigheden stuwen Sipef hoger en duwen Euronav onder