UnifiedPost laat z'n agressieve groeipolitiek varen en gaat nu focussen op rendement. Tegen eind volgend jaar wil het fintechbedrijf break-even draaien. De beleggers weten de nieuwe focus te smaken. De Antwerpse start-up Curocaps innoveert door voedinssupplementen uit de Nespresso-automaat te leten lopen. 'Onbeperkt Jobstdudent' helpt jongeren met een beperking aan een eerste werkervaring. En de Zuid-Koreaanse president verleent gratie aan de topman van Samsung. In het beursgesprek bespreken we het optimistische marktsentiment van afgelopen week, met het spectaculaire herstel van de Nasdaq-beursindex als blikvanger. Maar beleggers kunnen maar beter ook de 'Russel 2.000' in het oog houden, zo vertelt onze analist.