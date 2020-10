Mega World, de discountketen die de opvolger is van het vroegere Blokker, vraagt bescherming tegen z'n schuldeisers/Het autosalon van Brussel wordt uitgesteld naar 2022 /Vlaanderen trekt 83 miljoen euro extra uit om bedrijven te steunen bij de nakende brexit/Sinds het begin van de coronacrisis, midden maart, heeft de Europese Unie 13 miljard euro vrijgemaakt om de eerste klappen van de crisis op te vangen/De eerste coronagolf heeft zoals verwacht een veel zwaardere economische impact gehad in België dan in Nederland/Steeds meer projectontwikkelaars halen geld op via crowdlending/Paul Milgrom en Robert Wilson winnen Nobelprijs Economie voor veilingtheorie/OneBonsai, een jong bedrijf dat virtual reality trainingen ontwikkelt, heeft zopas 300.000 euro opgehaald/De hogescholen HOGENT en Odisee lanceren een postgraduaat Ondernemen.