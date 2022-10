Het netto financieel vermogen van de gezinnen is in het tweede kwartaal fors gezakt. Federaal financïënminister Vincent Van Peteghem wil dat de regering het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en werderopbouw ook na eind 2023 verlengd. De Duitse chemiereus BASF heeft een besparingsplan aangekondigd van een miljard euro. Technologiefederatie Agoria verwacht volgend jaar een verlies van 2.000 banen in de sector. De Brusselse regering is het eens geraakt over haar begroting voor 2023. En Meta wil met een nieuwe VR-headset bedrijven warm maken het Metaverse. Het lanceert de Quest Pro, een professionele augmented reality headset. Tom Simonts bespreekt de stevige koerscorrectie bij Celyad en de winstwaarschuwing van Philips.