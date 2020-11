Belgische huurfiscaliteit is juridisch niet langer houdbaar / Verder uitstel voor faillissementen / Voka-onderzoek: de W-curve is een feit / UCB neemt de Leuvense spin-off Handl Therapeutics over voor z'n knowhow in gentechnologie / China wil de groeiende marktmacht van z'n techreuzen breken / Innovatief vergaderplatform QuaQua zoekt investeerders / Beursgesprek: doorlichting kwartaalcijfers van KBC, Biocartis en de Nederlandse fietsenproducent Accell