Z-Nieuws 12/12/18 : Vertrouwensstemming tegen May

De koopkracht is de afgelopen twintig jaar gestegen / Topmanagers in ons land verdienen 35 procent minder dan hun Duitse collega's / AH opent supermarkt in Lokeren na eerder conflict met Carrefour / Winkelhuurprijzen zijn het afgelopen jaar tot maar liefst 20 procent gedaald / Marleen Vaesen wordt de nieuwe CEO bij lingeriegroep Vandevelde / Eerste totaal geautomatiseerde productielijn voor bottransplantaten in gebruik genomen