Waals biotechbedrijf iTeos gaat samenwerken met farmagigant Merck / ECB houdt rente onveranderd onder Lagarde / FED laat ook in 2020 rente ongemoeid / Belfius investeert in start-up met innovatieve thuiszorgoplossing voor bejaarden / Digitaal platform moet leren actiever maken aan UGent / EU-top : lidstaten moeten het eens raken over Green Deal / Britten trekken naar de stembus voor nieuw parlement / Duitse economische groei trekt aan in 2020