UCB pompt 25 miljoen euro in Amerikaanse start-up Nile / Vlaanderen krijgt 200 miljoen euro Europees brexitgeld / Goederenoverslag North Sea Port daalt met 11% / Alle Vlamingen kunnen voor de zomer minstens 1 coronaprik krijgen / Sneltests voor essentiële bedrijven gaan van start / Promotie maken blijft een mannenzaak / Canadese groep Couche-Tard wil Carrefour overnemen / Google sluist 128 miljard euro via Nederland door naar belastingparadijs / Slimme lamp detecteert of bejaarden vallen