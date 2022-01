Na de overwinning op Shell heeft 'Mileudefensie' de smaak te pakken: klimaatplannen van 29 Nederlandse topbedrijven in het vizier / Vrachtverkeer op Brussels Airlines kent z'n sterkste groei ooit / Appartement aan zee werd liefst 11% duurder in 2021 / VUB lanceert managementopleiding voor "onze" koersindustrie / Minister Crevits wil cobots en exoskeletten inzetten voor werkbaar werk / Asielzoekers lopen stage bij La Petite Merveille in Durbuy / Beursgesprek: chiptekort is zegen voor Taiwanese chipmaker TSMC & vooruitblik op de start van het nieuwe resultatenseizoen