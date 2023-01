Het Brusselse Autosalon is na de coronacrisis meer dan ooit uniek in Europa. Het salon transformeert daarbij van een tentoonstelling naar een event. Bij de toonaangevende standhouder D'Ieteren moet de auto dan weer plaats maken voor fietsen, laadpalen, deelmobiliteit en zelfs software. Tekenend voor de transformatie van het beursgenoteerde bedrijf. De Vlaamse gemeenten hebben de explosie van energie- en personeelskosten financieel goed doorstaan, zo blijkt uit een analyse van de begrotingen. ExxonMobil is 'ontmaskerd' als klimaatexpert, en dat kan een staartje krijgen... North Sea Port boekt recordcijfers, ondanks de Oekraïne-crisis, en dat terwijl Rusland z'n belangrijkste handelspartner was. In het beursgesprek houden we de stijgende trend tegen het licht, in het Chinese "Jaar van het Konijn".