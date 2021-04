De druk op het Overlegcomité om coronaregels te versoepelen wordt opgevoerd. Jonge landbouwers protesteren tegen onzekerheid door stikstofarrest. Een belegger op vijf overweegt een belegging in cryptomunten. Het Amerikaans farmabedrijf Johnson & Johnson stelt voorlopig zijn leveringen aan Europa uit. Het aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw is in ons land de voorbije 4 jaar met 38 procent gedaald. De Aalsterse vastgoedspecialist Montea neemt in de Brusselse haven een langlopende concessie. De Ardennen worden alsmaar populairder voor tweedeverblijvers.