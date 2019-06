Belgische media willen data delen in strijd tegen Facebook en Google / Proximus pakt uit met tv-decoder op Android / Grote voorsprong voor Boris Johnson in eerste stemronde als kandidaat-premier / Uitrol van digitale stroom- en gasmeters eindelijk gestart / "Eurozone steeds meer richting Japans scenario" / Goede resultaten voor celtherapie van Bone Therapeutics / Z-Beurs over winstwaarschuwing van Sipef en Xior financiert aankoop studentenresidentie met nieuwe aandelen