De Amerikaanse inflatie versnelt tot meer dan 9 procent. Verrassend snel. In ons beursgesprek kijken we naar de impact. Twee Gentse beloftes halen kapitaal en knowhow binnen bij een klinkende naam uit hun sector: biotechbelofte Agomab haalt Pfizer mee aan boord en Morrow verleidt Zeiss met z'n elektronische brillenglazen. Verder hebben we aandacht voor de merkwaardige Molenbeekse belasting op de selfscan-kassa's van de plaatselijke Delhaize-winkels en voor de verregaande chaos in de luchtvaart. We hebben zelfs Tour-nieuws, want Soudal wil mee geschiedenis schrijven als ambiteiuze hoofdsponsor van 'The Wolfpack'.