Japanse farmareus Takeda investeert 300 miljoen euro in Henegouwse vestiging / Belfius legt Wallonië strengere financieringsvoorwaarden op / Strengere straffen voor misbruik van economische migratie / Fiscus valt binnen in villa van Jumbo-topman Frits van Eerd / Domoticaproducent Basalte tankt Duits groeikapitaal / Sasol Solar Challenge is halfweg / Specialist in handpalmherkenning PerfectID haalt 1 miljoen euro op / Beurs : aandeelhouders Twitter stemmen over overnamebod Musk; markt voor Onward ligt open na doorbraak met therapie tegen verlamming; defensieve aandelen : over tandpasta en schoonmaakmiddelen