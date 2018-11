Z-Nieuws 13/11/18: Brexit-doorbraak in de maak

May roept kabinet in spoedzitting bijeen voor Brexit-akkoord / Verzekeringsicoon Lloyd's opent z'n Europees hoofdkwartier in Brussel / Chinese internetreus Alibaba verkiest Luik als Europese uitvalsbasis / Boekhouding Defensie vol gaten / 1 op 5 bedrijven slachtoffer van fraude / Douane en Accijnzen opent nieuw laboratorium / Beursgesprek: de toppers en floppers van het resultatenseizoen