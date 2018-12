Z-Nieuws 13/12/18: ECB draait de geldkraan eind deze maand dicht

Einde ongezien stimilusprogramma ECB: Draghi legt uit en wij analyseren / Pond heradment na redding May / Lampenfabrikant Signify in Turnhout schrapt alweer 158 banen / Kinderartsen verbolgen over nieuwe financiering bevallingen / Bpost en Zalando testen leveringen in huis / Tencent Music maakt geslaagd beursdebuut in New York / Beursgesprek: Degroof Petercam verlaagt dividendprognose voor Qrf na herschikking en EVS strikt "groot contract"