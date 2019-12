Boris Johnson boekt verpletterende verkiezingsoverwinning / Zucht van opluchting op financiële markten / VS en China bereiken eerste fase van een handelsakkoord / Zwak jaar voor beursintroducties / Campagne van vernieuwde sociale verkiezingen is afgetrapt / Tweede Plopsaqua verrijst op de taalgrens in opmerkelijk samenwerkingsverband / Beursgesprek: duidelijkheid in Londen en eerste fase handelsdeal aangekondigd: en nu?