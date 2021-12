Belgen erg verdeeld over kernuitstap / 'Subsidies dienstenchequebedrijven mogen niet in zakken aandeelhouders verdwijnen' (vakbonden) / Online zorgplatform tracht personeelstekorten in te vullen / Antwerpse start-up Metamaze haalt anderhalf miljoen euro op met recente kapitaalronde / Chinese SenseTime stelt beursgang uit / Saoedi-Arabië verwacht na jaren opnieuw een begrotingsoverschot