Het Europees parlement bereikt een akkoord over de invoering van een koolstofgrenstaks op geïmporteerde materialen. Door de gestegen energieprijzen neemt de prijs van bouwmaterialen een hoge vlucht. Ons land heeft het potentieel om een wereldleider te worden in de recyclage van batterijen voor elektrische auto's. CMB.TECH in Antwerpen opent haar eerste dual fuel workshop voor het ombouwen van nieuwe vrachtwagens naar dual fuel waterstofvrachtwagens. Het Oost-Vlaamse bedrijf Eltra is het eerste bedrijf in ons land dat Skypods inzet, kleine robots die automatisch orders tot bij de orderpickers rijden en daarvoor ook in de opslagkasten kunnen klimmen.