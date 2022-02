Onrust over "nakende" Russische invasie in Oekraïne duwt hele Bel20 kopje onder / D'Ieteren richt opnieuw zijn pijlen op een onderdelen-specialist / VDAB en Katholiek Onderwijs gaan samen lerarentekort te lijf / Waalse regering wil jobs bij AGC Fleuris niet verloren laten gaan / Ringland opnieuw in offensief voor overkapping Antwerpse Ring / Succes in e-commerce: Vlaamse webwinkel De Gele Flamingo in snelle opmars / Beursgesprek: impact Oekraïne-crisis op energieprijzen en op Rusland-gevoelige aandelen