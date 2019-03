Z-Nieuws 14/03/19: Uitstel maakt onzekerheid over brexit niet minder groot

Picanol verwacht in eerste jaarhelft kwart minder omzet / Audi worstelt met lage rendabiliteit / ABVV voert actie voor verhoging minimumloon / De grensoverschrijdende e-commerce in Europa zit in de lift / Brusselse expert in onkostenbeheer neemt Zweedse sectorgenoot over / TV heeft niet afgedaan, ondanks digitale media