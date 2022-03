Belgische langetermijnrente verdubbeld ten opzichte van vorige week/ Middenklasse zwaarst getroffen door hoge energieprijzen/Chinees technologiecentrum Shenzhen in lockdown/ Nieuwe online tool vereenvoudigt de aangifte van een erfenis/ De Belgische overheid vergroot zijn belang in Euroclear/ Burgercollectief start groepsvordering tegen chemieconcern 3M/In het beursgesprek met Danny Reweghs: Prosus onderuit in Amsterdam, familie Saverys wordt grootste aandeelhouder Euronav en Frans energiebedrijf EDF lanceert forse winstwaarschuwing